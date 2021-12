Uku Kuudist dokumentaalfilmi teinud Ivar Murd: „Uku elu oli kohati uskumatu. Müüt. Ja tema lahkumine on osa sellest.“

ELU TÄIS KEERDKÄIKE JA PÖÖRDEID: „Lõpuks naasis Uku olulisema, muusika, juurde. Siin on see sõnum: keskendu kõige tähtsamale. Jäta ebaoluline kõrvale,“ ütleb režissöör Ivar Murd, kes keskendus pea viis aastat Uku Kuudi hinge ja muusika mõistmisele. Foto: Marke Saaremets

„Kui Uku filmi tegemise käigus lahkus, oli see mõistagi väga raske. Loomulikult me teadsime juba filmi ette valmistades Uku haigusest, ent sa võid ju vaimselt olla valmis milleks iganes, kuid reaalsus on siiski midagi muud,“ tunnistab verivärske dokumentaalfilmi „u.Q.“ stsenarist, režissöör ja monteerija Ivar Murd.