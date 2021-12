Produtsent: uus James Bond võib olla mittebinaarne 

Aastaid on pillutatud nimesid, kellest võib saada Daniel Craigi mantlipärija - esirinnas on mustanahaline Idris Elba, sageli on välja pakutud ka Tom Hiddlestoni ja Henry Cavilli. Kõneldud on koguni võimalikust nais-Bondist, kuid saaga kauane produtsent Barbara Broccoli kinnitas hiljutises podcast'is „Girls On Film“ oma vankumatut seisukohta: ülimehelik Bond jääb ka edaspidi meheks.