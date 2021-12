MONEY, MONEY, MONEY: ABBA kaebas oma kaverbändi kohtusse 

ABBA advokaadid plaadifirmast Polar Music International AB kinnitavad Manhattanil asuvasse USA ringkonnakohtusse antud hagis, et nad on korduvalt keelanud Abba Manial seda nime kasutada, kuid kaverbänd tegutseb sama nime all edasi. Abba Mania pole võtnud kuulda ka nõudmist lisada nimele selgesõnaline väljend „ABBA tribuutbänd“.