ÕL VIDEO | Superstaarisaates teiseks tulnud Wanda-Helene: igatsen oma kodus olemist ja ise otsustamist 

„Eks see, et favoriidiks peeti Alikat, oli ikka kuklas, eriti kui kõik veel seda välja tõid. Mis ma ikka oskan öelda – ma olen ju mina ja loodan, et inimesed märkavad ka minu erinevaid külgi ja omadusi,“ jutustab saates „Eesti otsib superstaari“ väärika teise koha pälvinud Wanda-Helene Ollep.