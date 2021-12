ÕL VIDEO | Superstaar Alika Milova: tänan oma vanemaid, et nad panid mind eestikeelsesse kooli 

Mis „Eesti otsib superstaari“ kaheksanda hooaja võitjat tema enda arvates varasematel hooaegadel esikohale tulnud lauljatest eristab? „Ma arvan, et mu vene temperament annab vürtsi. Suur tänu mu vanematele, et nad saatsid mind eesti kooli. Päriselt – see nii aitab mind praegu. Olen õnnelik, et saan rääkida kahes keeles. Praegu on mul ümber ainult eestlased ja mu eesti keel läheb iga päevaga paremaks.“