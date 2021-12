FOTO | Ekskallimad Uudo Sepp ja Kendra Katrina saabusid koos superstaarisaate finaalkontserdile: me ei tea, kas oleme paar!

Pikemat aega on spekuleeritud, kas tüliga lahku läinud Uudo Sepp ja Kendra Katrina Könnel on taas koos või mitte. „Praeguses olukorras ma ei tea,“ kommenteerib Uudo, kui uurida tema käest, kas nad on oma suhted ära silunud.