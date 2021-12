„Me ei ole kunagi väga tõsiselt „Eesti laulul“ osalemist kaalunud. Tänavu tundus õige, ka seetõttu, et meil täitub 25 tegutsemisaastat. Tundus, et see võiks olla suurem kui tavapärane aasta. Mõtlesime, et kuna Sven Lõhmusel oli juba lugu olemas, võiks ju kõva looga proovida,“ räägib Black Velveti liige Lauri Liiv.