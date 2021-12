OTSEBLOGI JA -GALERII | ETTEVALMISTUSED TÄISKÄIGUL! Täna õhtul kroonitakse kaheksas Eesti superstaar 

Kuigi olukord on seoses koroonaviiruse levikuga keeruline, andis valitsus „Eesti otsib superstaari“ finaalile eriloa ja lubab üritusele kuni 3000 pealtvaatajat. Valitsus tõi välja, et „Eesti otsib superstaari“ saade on 14 aasta ja seitsme hooaja jooksul oluliselt mõjutanud popmuusikaga seotud kultuurielu Eestis. Lisaks on Saku suurhallis võimalik pealtvaatajaid väga hästi hajutada ja 3000 inimese juures on halli publikumahust kasutatud 30 protsenti.