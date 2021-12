Olavi Pihlamägi: „Ma ei saadaks Black Velvetit veel kalmistule, kuid „Eesti laulule“ ka mitte!“ 

Tiineripõlve unelmais hõljujad võiksid Pihlamägi sõnul kindla maa peale tagasi laskuda. „Ärge unistage!“ poetab ta irooniliselt. „Võtke ansambli nime tõlkes kui must samet ja küsigem, kus me seda musta värvi sametit enim kohtame? Õige – letaalse lõpuga üritustel! Ma ei saadaks triot veel kalmistule, kuid „Eesti laulule“ ka mitte! Sven on ikoon ja tema muusikaanne üldteada, kuid „Sandras“ pole peale refrääni midagi sellist, mis mind paneks seda teist korda kuulama. Aga arvestades selle veerandfinaali kesist taset, siis austusest Sven Lõhmuse vastu tõmbasin minagi sellele laulule ringi ümber.“ Tõepoolest, Pihlamägil endalgi tuli äsja, neljanda veerandfinaali aegu, oma unistusi korrigeerida ja mõrule tõele näkku vaadata: „Kui nädala eest avaldasin naiivset arvamust, et „Eesti laulu“ nimelises potis on rammusamad palad põhja jäetud, siis see päris nii ei olnud.“