„EESTI LAUL“ | Poolfinalist Shira: kaks päeva kallasin endale teed sisse ja midagi pressisin välja 

Shira astus tänavuse aasta „Eesti laulul“ võistlustulle ka eelnevas veerandfinaalis, kuid edasi poolfinaalidesse lugu ei jõudnud. „Ma ei saa neid kahte lugu absoluutselt võrrelda, need on niivõrd erinevad ja erinevatest žanritest. Mul on isiklikult tugevam seos looga „Underwater“, sest ma olen olnud seal ka autor ja lugu räägib minu enda emotsioonidest. Kui rääkida seosest, siis eelmise looga oli tugevam side, aga lugu „Golden Shores” on väga hea lugu ja nii kvaliteetselt tehtud.“