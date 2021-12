„EESTI LAUL“ | Poolfinalist Minimal Wind: me ei seadnud mingeid ootusi, kirjutasime loo valmis kümne minutiga 

Viljandi kultuuriakadeeemia tudengite jaoks oli edasisaamine täiesti üllatav. „Mina isiklikult ei seadnudki väga ootusi. Mõtlesingi selle peale, et läheb, kuidas läheb, ja juhtus nii, et saime edasi. Olen õnnelik, et üldse siia sattusin,“ jagab muljeid Elizabeth Tiffany Lepik.