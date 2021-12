Surijate hingehoidja Inna Narro sünge töö: rääkisime ja unistasime 21aastase noormehe lootustest ning ootustest, teades mõlemad, et need ei täitu 

„Kui sureb eakas inimene, on see teatud mõttes loomulik. Ma ei saa öelda, et nad on leppinud, aga nad aktsepteerivad, et nad on elanud ja olnud ning et neil on aeg minna. Maailmas on lihtsalt liiga palju ilu, et sellest loobuda ja seetõttu ei loe, kui vana ollakse. Kuid arvata ühe 21aastase inimese puhul, et ta on suremiseks valmis, siis seda kindlasti ei ole,“ kirjeldas kliiniline psühholoog Inna Narro saates „Hommik Anuga“.