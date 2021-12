VÕIB SEE OLLA TÕSi?! Kuninglikul eksperdil on Monaco vürstinna kadumisele šokeeriv seletus 

43aastane vürstinna naasis novembris umbes kümnekuise äraoleku järel Lõuna-Aafrikast Monacosse pere seltsi, kuid õige pea tunnistas vürst, et Charlene on jälle lahkunud. Albert II sõnul läks tema naine vaid mõned päevad pärast koju saabumist Euroopa raviasutusse. Vürst kinnitas: tegu pole vähi, Covidi, abieluprobleemide ega ilulõikustega. Charlene kannatavat kohutava üleväsimuse all. Vürstinna sõbrad väitsid, et õukond näitab Charlene'i probleeme kerglasemana - kaksikute ema oleks Lõuna-Aafrikas äärepealt surnud.