VIDEOINTERVJUU | Pluuto: vanemad on mind kogu aeg kahtlase pilguga vaadanud, et kas olen ikka nende laps 

Väga toredad fännid on ja on ka vanemaid. Me käisime Helezaga Rae noorte festivalil, kus jagasime kingitusteks kampsuneid. Festivali teemaks oli „Viimane peatus”. Esinesime kahekorruselise bussi katusel. Äkki nägin, et kaugemal tantsis üks vanem naine. Pidin just viimase pusa ära andma, kui mõtlesin, et miks mitte anda see sellele chillile daamile. Andsingi! See tegi nii mul, kui tal südame nii soojaks. Tore on näha, et fänne jagub seinast seina.