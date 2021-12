Lauljatar Rita Ora: munarakkude külmutamine oli minu elu parim otsus 

Rita Ora käis protseduuril 24- ja 27aastaselt. „Leian naisena, et paneme endale alatealikult peale liiga suure surve. Tunneme, et meie kohus on elu luua ja anda. Mina ei tahtnud sellepärast muretseda. Munarakkude külmutamine on parim asi, mis ma olen kunagi teinud,“ rääkis lauljatar väljaandele The Independent.