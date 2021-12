ÕL VIDEO | SUUR JÕULUTURGUDE LAHING: kas peale jääb tähesäras Tartu või külluslik Tallinn? 

Alateadlik võistlus Eesti suurimate linnade vahel on käinud pikki aastaid. Tartlaste meelest pole Tallinn normaalne koht, kus elada. Pealinlased kipuvad arvama, et Tartu on halbade mõtete linn. Kumma linna jõuluturg teeb aga teisele silmad ette? Õhtulehe reporterid käisid asja uurimas.