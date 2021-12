NILBE? NORMAALNE? Kolmeaastase pojaga vannis käinud Chrissy Teigen saab nahutada 

Kuid mitmed kommentaatorid peavad muusik John Legendi naise ühist vanniskäiku lastega sobimatuks. „Ei! See pole su poja ees kohane,“ kirjutas üks kurjustaja New York Posti teatel. „Lastevaheline nägelemine on normaalne. Koos lastega vannis käimine mitte,“ põrutas teine.

Leidub ka Teigeni teguviisi kaitsjaid. „Alastiolek ei ole seksuaalne, kui sa just ei tee alasti olles midagi seksuaalset,“ kirjutas üks fänn. „Kui sa arvad, et see poiss vaatab oma emme alasti keha ja mõtleb seksuaalseid mõtteid, siis kõneleb see rohkem sinu enese perverssusest kui millestki muust. Alasti keha on loomulik.“