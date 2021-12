Paavo Järvi Alec Baldwinist: on lollilegi selge, et ta ei lasknud oma operaatorit

Foto: Kollaaž (Laura Oks, Reuters)

Hiljuti avaldas näitleja Alec Baldwin sotsiaalmeedias, et Paavo Järvi on tema lemmikdirigent. Järvi märkis intervjuus „Ringvaatele“, et nad on head tuttavad ja Baldwin on suur klassikalise muusika fänn ning väga sügav inimene.