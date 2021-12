Kas Kate Middleton kannatab toitumishäire all?

JÄRJEST KÕHNEM: Cambridge'i hertsogipaar osales kolmapäeval koos teiste kuningliku pere liikmetega jõulukontserdi salvestamisel. Prints Williami naise kõhnus on paljudele fännidele muret valmistanud. Foto: Vida Press

Jaanuaris 40 aasta juubelit tähistav hertsoginna Catherine paistab avalikkuse silme all järjest kahanevat – randmed-pahkluud imepeenikesed, piht väidetavalt vaid 60sentimeetrine. Kas on põhjust muretseda? Briti kõmuajakirjanduses sahistatakse: prints Williami (39) naine kannatab toitumishäire all.