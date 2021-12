SUPERFINAALI EEL! Wanda-Helene vanemad: pulss on mitmel korral ikka väga laes olnud, nüüd on suurem pinge maas 

Ema Helen meenutab, et kui luges esmakordselt uudist, et superstaarisaade tänavu taas tuleb, saatis ta igaks juhuks läbi sotsiaalmeedia kohe Wanda-Helenele kirja viidates, et äkki see aasta oleks mõttekas ikkagi juba proovida. Tütar vastanud, et teisedki on samu vihjeid teinud ning võib juhtuda, ta tõesti seda teed lähebki. „Ju ta siis tundis, et on nüüd piisavalt küps,“ usub ema, kelle sõnul jäi pere ülesandeks tütre toetamine sel teekonnal.