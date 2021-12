PAGULASKONNA PAHAPOISS: kes oli Ilmar Laaban tegelikult, see jääbki igavesti saladuseks 

Ilmar Laaban on nähtus, kellest ei saanud lõpuni sotti tema sõbradki. Teda on valesti mõistetud, üldse mitte mõistetud, kuid ka imetletud ja hinnatud. Hoolimata sellest, et Laabani loomingupagas on ennemini õhuke kui paks, on tema sürrealistlik looming inspireerinud noori luuletajaid-kunstiinimesi nii 60ndtel, kui tema tekstid liikusid Eestis althõlma, kui ka praegu. Näiteks Andres Ehin on tunnistanud, et peab Laabanit Artur Alliksaare kõrval enda olulisimaks õpetajaks.