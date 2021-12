Kaja Kallas: ma kujutan ette, et keskmist palka saavate inimeste elu ongi väga raske

Foto: Karin Jaanus

„Kui ma vaatan EKRE tegevust kriisiolukorras, kus nad nagu väga tahavad näha verd tänavatel, õhutavad inimesi reegleid rikkuma, vastu astuma, tahavad näha, et keegi saaks viga – siis see on räigelt küüniline ja omakasupüüdlik, sest käib Eesti rahva tervise ja heaolu arvelt,“ ütleb Eesti peaminister Kaja Kallas.