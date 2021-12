Endise narkosõltlase pihtimus: „Hinge kraapis ääretu tühjus ning pähe ronisid kõige mustemad mõtted. Et oled ju täielik luuser ja narts, pane endale nöör kaela ja ongi kõik.“

TUGEV TUGI: Pärast kahekümneaastast võitlust ja lõpuks narkoküüsist pääsenud Aleksei leiab nüüd tuge pühakojast. Tema kodukirikuks on Preesi tänaval asuv Tallinna Peeteli kirik, kus Aleksei käib igal pühapäeval. „Elan kirikule lähedal, mul on sinna jalgsi minna vaid kolm minutit.“ Foto: Stanislav Moškov

Sportliku ja sitke olekuga Aleksei (45) tõmbab justkui juhuslikult käega üle näo, et pisaraid peita. Mitte eriti õnnestunult. Ta pole harjunud oma südant võõrale puistama, seni on piisanud pühapäevastest jumalateenistustest, kui ta seisab silmitsi jumalaga. Nüüd soovis Aleksei – nagu ta ise ütleb – astuda ellu tagasitulemisel järgmise sammu. Et ka väljaspool kirikuseinu ennast tühjaks rääkides eneseusku kinnitada. Kakskümmend aastat kulges narkosõltlase Aleksei elu sõna otseses mõttes kui Ameerika mägedel. Tsüklist rehabilitatsioonikeskusse ja tagasi, uuesti ravile ja tagasi põrgusse.