ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | VÕIDUKAST TANTSIJAST MEIKARIKS! Liis Rehemaa: kõik tundus lootusetu – ma ei saanud puusahaiguse tõttu istudagi 

„Mu ema arvas ka, et ei näe mind enam kunagi tantsimas. Ühel hetkel tundus kõik täiesti lootusetu. Kui sain aru, et pärast ühte operatsiooni ei saanud asjad korda, oli mentaalselt väga raske hakkama saada ja igas päevas motivatsiooni leida,“ meenutab edukas võistlustantsija, meigikunstnik ja tiktokker Liis Rehemaa (20), et tema nooruspõlv oli ääretult karm. „See oli keeruline aeg, aga millegi jaoks oli seda vaja.“