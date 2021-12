Vandekohus: telesarja "Empire" geitäht valetas, et teda rünnati 

Telesarjast „Empire“ tuntud 39aastane Smollett eitas sel nädalal Chicagos peetud kohtuprotsessil kategooriliselt väidet, et ta oli lavastanud rünnaku, kogumaks kaastunnet ja saamaks selle abil seriaali produtsentidelt palgakõrgendust. Ent vandekohus otsustas BBC Newsi teatel, et ta on süüdi.

Maailmas suurt vastukaja leidnud juhtum võttis üllatava pöörde, kui kaks nigeerlasest venda väitsid, et nende sõber Smollett oli neilt kallaletungi tellinud. Näitleja sai hoopis ise süüdistuse politseile valetamises. Vennad Abimbola ja Olabinjo Osundairo kinnitasid kohtu ees, et Smollett oli rünnaku ise lavastanud ning maksnud neile selle läbiviimise eest 3500 dollarit. Teletäht ise väitis, et maksis Abimbolale hoopis toitumis- ja trennikava koostamise eest.