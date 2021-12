Lauri Liiv: Black Velvetil polnud varem ambitsiooni „Eesti laulul“ esineda, nüüd aga mõtlesime, et oleks ju tore 

Äratundmishetkele järgnes otsus, et lugu tuleb ära teha. „Pusimist oli väga palju,“ meenutab Lauri. „Eeskätt Svenil, kes on väga põhjalik produtseerimises. Ta ei jäta ühtegi detaili märkamata ega lihvimata. See oli päris pikk ja korralik protsess.“ Lauri lisab, et Svenile on koroonapaus stuudios loominguliselt äärmiselt hästi mõjunud. „Meie loo puhul ka,“ ütleb ta. „Eks hindavad teised, aga saundiliselt ja meeleolult on meie „Sandra“ üsnagi värske kraam Black Velveti kontekstis. See kindlasti eristub meie varasematest asjadest ja seetõttu mulle endale ka väga-väga meeldib. „Sandra“ on hea drive'i ja minekuga.“