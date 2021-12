19aastane sisulooja Karl-Gustav Kurn: tegin oma esimese lühifilmi 15aastaselt ja seda on vaadatud üle 150 000 korra 

Karl-Gustav Kurn (19) on noor sisulooja, kes on vaatamata oma noorele eale andnud välja juba mitu lühifilmi ning saab öelda, et on täiskohaga sisulooja. Kogemust filmimaailmas on noorel mehel juba küllaga ning ka sotsiaalmeedias on palju saavutatud, aga siht on Karl-Gustavil väga selge: „Mu suurim unistus on teha oma suur noortesari.”