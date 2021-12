Kui Megan Goldini teose „Saatuslik suplus“ (Rahva Raamat, 2021) peategelane Rachel Krall linna kohale jõuab, hakkab ta saama salapäraseid kirjakesi, kus Hannah’-nimeline naine palub tema abi, jõudmaks jälile tõele, mis juhtus tema õega 25 aastat tagasi. Kui alguses jääb Krallile mulje, et tegu on mõne segase taskuhäälingufänniga, hakkab ta peagi juhtumi vastu huvi tundma.

Hannah’ oli kõigest väike laps, kui tema õde Jenny kahtlastel asjaoludel suri. Ametlikuks versiooniks on uppumine, kui ta peaga vastu veepõhjas olevaid kive hüppas. Siin on aga mitu vasturääkivust: sealses veepõhjas ei olnud kive, tüdruk oskas väga hästi ujuda ning tema peas polnud ühtegi haava. Kuna Jenny oli tembeldatud linna lehtsabaks, ei läinud ka kellelegi eriliselt korda, miks ta tegelikult suri.

25 aastat hiljem toimub linnas kohtuprotsess noore tippujuja Scotti üle, keda süüdistatakse kohaliku keskkoolitüdruku Kelly vägistamises. Kuigi neiu kehal on selged märgid jõu kasutamisest, ei näita linna kaamerasalvestised, et neiu oleks Scottiga saatuslikul ööl vastu tahtmist koos olnud. Kuskil vahepeal on peidus aga tõde, mis jääb Rachelile välja selgitada.