Kohtunik andis Britney Spearsile õiguse ise oma dokumente allkirjastada  

2008. aastal määras Los Angelese kohus vaimse krahhi üle elanud Britney eestkostjaks tema isa Jamie. Pikaks veninud eestkoste lõpetas kohtunik Penny alles tänavu 12. novembril. Sel sügisel kihlus lauljanna oma noore peigmehe Sam Asghariga (27). Kahe teismelise poja ema on öelnud, et tahab Samiga last saada, kuid eestkoste all polevat seda talle lubatud.