ARVUSTUS | KAS AJAB NUTMA VÕI NAERMA? Mis saab, kui kokku juhtuvad verbaalse kõhulahtisusega teleajakirjanik ja kogenud pullimees? 

Brigitte Susanne Hunt ja Henrik Normann on detsembrikuisel lumisel õhtul meelitanud Salme kultuurikeskusesse saalitäie rahvast. Minu kõrval laiuv esirida on ootusärevuses, keegi ei tea, mis saama hakkab. Tegemist on sel aastal viimast korda etenduva „Nuta või naeraga“. Sotsiaalmeediafänn Brigitte Susanne postitab enne etendust Instagrami hoolikalt valitud riietuses lugusid, kus seda ka kõigile teada annab.