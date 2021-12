Inimesed INTERVJUU | Salvador Sobral: „Pärast südamesiirdamist võttis mul kaks aastat aega, et uuesti laulma õppida.“ Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

JÕULUSOOV: „Minu suur unistus on, et mul oleks oma pere. Ja teine suur unistus on, et saaksin minna laulma Lõuna-Ameerika maadesse. Mulle meeldib sealne muusika, toit, inimesed – kõik!“ avaldab Salvador Sobral oma unistused. Foto on tehtud Tartus aastal 2018. Foto: Aldo Luud