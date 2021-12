„Armastus kolme apelsini vastu“ salvestuse piraatkoopiad levivad netis kulutulena. Andres Noormets: „See on lihtlabane vargus!“ 

See pidu, mille peakirjaks on „lihtlabane vargus“, pikalt ei kestnud, sest sekkus Eesti rahvusringhääling, kellele kuulub etenduse „Armastus kolme apelsini vastu“ salvestus. Et see hoolega hoitud salvestus on piraatkoopiana YouTube'i lekkinud, tekitab määratut pahameelt ka menutüki näitlejais. Teisisõnu trupile, mille moodustavad Elmo Nüganen, Andres Noormets, Allan Noormets ja Piret Kalda. „Meile neljale kuuluvad „Armastus kolme apelsini vastu“ autoriõigused,“ selgitab Andres Noormets. „Täispikka versiooni on ükskord, kunagi ammu ETV eetris näidatud. Nad said aru, et see kolmetunnine etendus on liiga pikk ja seda pole rentaabel näidata. Nad tahtsid lühendatud versiooni sellest teha. Lõpuks jäid nad selle juurde, et näitavad üksikuid lõike.“