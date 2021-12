12aastane neiu küpsetab vähihaigete laste heaks muffineid: „Tunnen, et ma tahan aidata.“

NOORUKE HEATEGIJA: Kurtna kooli 6. klassis õppiv Carin-Anett on juba pool oma elust tegelnud heategevusega – esimesel aastal annetas oma juuste eest saadud raha leukeemiat põdevale sugulasele ja järgnevatel aastatel on ta küpsetanud vähihaigete laste heaks muffineid. Foto: Tiina Kõrtsini

Kurtna kooli 6. klassis õppiv Carin-Anett on heategevusega tegelnud pool oma elust. Juba seitsmeaastaselt andis ta sellele sõrme. Õigemini oma juuksed. „Mu sugulasel oli leukeemia ja tahtsin teda aidata,“ räägib ta. Neiu pidas vanematega nõu, lasi oma pikad juuksed maha lõigata, müüs need parukasalongile ja kinkis saadud 50 eurot oma sugulasele. Heategevuspisik jäi sellest saadik südamesse ja igal järgneval aastal enne jõule on ta küpsetanud vähihaigete laste heaks muffineid. Hilisõhtuti pärast kooli ja korvpallitrenni. Oma taskurahaga. Sel aastal valmis heategevuseks 541 muffinit.