Monaco vürstinna isa avas tütre tervise asjus esmakordselt suu 

Vürst Albert II (63) on öelnud, et tema naine Charlene (43) kannatas Lõuna-Aafrikast Monacosse naastes kurnatuse all ning seetõttu otsustati ühiselt, et ta vajab ravi ja kosumist. Prantsuse ajakirjanduses on sahistatud Charlene'i ravimisõltuvusest. Vürstinna isa Mike Wittstock (75) tunnistab, et tema tütar on praegu väga haavatav.