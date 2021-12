Kim Kardashian tänas moeauhinda vastu võttes oma eksmeest Kanye Westi 

Miljonite naiste stiilieeskuju Kim (41) võttis auhinna vastu mulluselt võitjalt Tracee Ellis Rossilt. „Saada see auhind moeikoonilt eneselt - see on suur au. Tänan,“ ütles Kardashian ajakirja People teatel.

Kaks aastat tagasi trimmiva pesu firma Skims loonud Kim pühendas auhinna eksabikaasa Kanye Westile, „selle eest, et sa mulle moemaailma tutvustasid“. „Armusin moodi ja mind inspireerivad nii paljud inimesed, aga teisalt on see täielik unelm, et saan ärgata ja vapustavaid riideid kanda ja uusi asju proovida ja riskida. Olen tohutult tänulik,“ ütles aastaid tagasi stilistina alustanud Kim, kel on lisaks Skimsile ilubrändid KKW BEAUTY ja KKW Fragrance.