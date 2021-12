SUUNAMUDIJA SOOMES | Tagasi klienditeenindusse? Ei iialgi, enne istun kodus ja naudin töötu abiraha! 

Eelnevates „Suunamudija Soomes“ lühiblogi osades andsin mina, Sten Talivee, ülevaate sellest, milline on elu meie naabrite juures Helsingis. Jätkan sama hooga. Olin minagi sel aastal ühe raske valiku ees - tuleb minna uuesti tööle. Kõlab ehk veidralt, ent kui oled elanud poolteist aastat tehes erinevaid tööotsi ja peamiselt kodus olnud, siis võib olla raske uuesti ree peale saada. Iseenesest on tegu ju rõõmustava uudisega, et sul on töökoht ja sa ei pea enam kodus kontuma. Mind pani aga nina kirtsutama see, et ma pean JÄLLE minema tööle klienditeenindusse!