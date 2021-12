HÜVA NÕU | Kuidas olla olevikus nii positiivne, et keerulised hetked meid enam mitte kunagi ei hirmutaks? 

„Ma mõistan, et võib olla väljakutsuv mõelda positiivselt, kui kõik tundub olevat kaoses. Kuid igas kaoses on alati ka võimalus. Selle sees olles on oluline hoida enda tähelepanu positiivsusel, et saaksid toimuda sinu jaoks vajalikud muudatused,“ ütleb mõtteviisi treener Chanet Siret Simonen.