Kethi Uibomägi nakatus koroonaviirusega: mul on kõrge palavik, pea ja lümfisõlmed valutavad 

„Mul on üks uus sõber, kes dikteerib järgmised kümme päeva mu elu. Ma püüdsin Covidist suure kaarega mööda minna – vaktsineerisin, maskitasin ja desinfitseerisin, aga ikka sai ta mind kuidagi kätte,“ rääkis voodis lebav Kethi videokõnes „Seitsmestele“. „Täpselt selline tunne on, et tahaks midagi närida. Ema tõi mulle just kotiga uksetaha õunu ja porgandeid,“ ütles ta muiates.