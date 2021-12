ÕL VIDEO JA GALERII | Kunstnikud meisterdasid piparkoogitainast Üllar Jörbergi ja Viljandi pöördesse ajanud Jaak Joala monumendi 

Õues paugub pakane, kuid sellele vaatamata pargib suur seltskond laternamatkalisi end just Tallinna südalinnas asuva disaini- ja arhitektuurigalerii trepi ette, et seal matkajuhi juttu kuulata. Nad ei tea, et samal ajal toimub galeriis kiirem askeldamine kui 23. detsembri õhtul jõuluvana kingikontoris. Poolteise tunni pärast peaks piparkooginäituse avaüritus algama, kuid näitusesaalis on tõeline segasummasuvila.