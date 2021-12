Gucci suguvõsa tümitab „Gucci tragöödiat“ 

USA poptäht Lady Gaga kehastab Eestiski linastuvas filmis Mustaks Leseks tituleeritud Patrizia Reggianit, kes lasi 1995. aasta märtsis tappa oma eksabikaasa Maurizio Gucci (Adam Driver). Vanameister Al Pacino mängib tõsieludraamas Aldo Guccit, kes tegutses Itaalia moemaja esimehena 1953–1986. Aldo Gucci järeltulijad kurjustavad Itaalia uudisteagentuuri ANSA vahendusel tehtud avalduses, et filmi tegijaid ei vaevunud pärijatega konsulteerima. Seetõttu kujutatavat Aldo Guccit ja teisi suguvõsa liikmeid kõrilõikajatena, kes on juhmid ja ümberkaudse maailma vastu tundetud. „Filmi on inimlikust vaatepunktist ääretult valus vaadata,“ vahendab Insider.com. „See on solvang pärandile, millele see kaubamärk on nüüdsel ajal üles ehitatud.“