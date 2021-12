KURNATUD MEDITSIINITUDENGID | Tervishoiu kõrgkooli üliõpilasesinduse esimees Diana Teniste: kõik on nii väsinud, et isegi suurem palk enam ei motiveeri

Viimase aasta meditsiinitudeng Diana Teniste (28) on juba enne kooli lõpetamist saavutanud nii mõndagi. Diana on üliõpilasesinduse esimees ja ka kooli nõukogu liige. Selle tõttu on ta väga kursis, kui keerulises olukorras on praegu kogu meie meditsiinisüsteem. „Personal on niivõrd väsinud. Neil ei ole mingit huvi ega soovi enam lisatööd teha, isegi suurema palgaga enam ei motiveeri, sest väsimus on suur.“