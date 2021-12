ENESEOTSINGUD HISPAANIAS | „Eesti laulu“ poolfinalist Maian: tundsin, et vajan sellest keskkonnast vaheldust 

Hispaaniasse kolinud lauljanna Maian: tundsin, et mul on vaja mingit vaheldust ja pausi Eesti keskkonnast.

„Mu käest on nii palju küsitud, kas mul läks Eestis suhe halvasti, et nüüd ära jooksen, aga mul tõesti ei olnud nii. See, et ma suudan endale tunnistada, et tahan üksi olla, on minu jaoks väga suur samm,“ avaldab Maian, kes pääses oma looga „Meeletu“ poolfinaali „Eesti laulule“.