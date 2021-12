KATKEND RAAMATUST | „Kuidas oli ta sellisesse asendisse kukkunud? Mu rusikas pidi teda tabama märkimisväärse jõuga.“ 

Ma ei öelnud ka seda. Ütlesin talle, et praegu ei ole hea hetk. Ta püüdis mind vestlusse tõmmata, kiideldes oma uue eluga Prantsusmaal. Isegi selles keerises sain aru, et ta tahtis mind kadedaks ajada. Kuradi Moya. Lõpetasin vestluse viisakalt, kuid kindlalt.

Mõtlesin, et minust oleks kombekas otsekohe kodust lahkuda. Mõistate, mitte jäädavalt. Mõtlesin, et tõenäosus, et Alice võiks põrandalt tõusta, kasvab, kui ma tema kohal ei kõrgu. Läksin, et võtta koridori nagist oma mantel. Nööpe kinni saada oli raskevõitu. Ootamatult tundusid mu käed kinnaste jaoks liiga suured olevat.

Kaks tundi hiljem jõin ma Nashis oma kolmandat brändit. Nööpisin närviliselt särgi varrukanööpe kinni ja lahti. See harjumus pärineb lapsepõlvest, selline asi, mida ma häirituna teen. Isegi John-Joe pillas mind teenindades kommentaari mu rabeda oleku kohta. Brändi ei oleks mu tavaline valik. Aga saate aru, mind oli šokeeritud. Nüüd olin ma küll täis.

Tahtsin Alice’ile helistada ja küsida, kas temaga on kõik korras, aga ma olin oma mobiili koju jätnud ja mõtlesin, et kelleltki telefoni laenamine puhuks asja suuremaks, kui olukord tegelikult nõudis. Ärge mõistke mind valesti, ma tean, et asi oli tõsine. Oli langetatud märkimisväärselt halb otsus. Ta poleks pidanud põrandal lõpetama.

Ma tean, et minuga pole just lihtne. Alice on seda mulle öelnud. Näiteks pole mul sõpru. Mul oli, paljude aastate eest, aga sellega läks nagu läks. Me kandusime üksteisest kaugemale ja ma lasksin neil minna – usun, et vabal tahtel. Sõbrad on lihtsalt inimesed, kes meenutavad sulle su ebaõnnestumisi. Mul on mitu tuttavat. Mul pole ka kõneväärt perekonda. Mitte sellist, mis oleks kuidagi oluline.

Aastate jooksul ei ole Alice kunagi mu järel nuhkinud, pole kunagi olnud liiga uudishimulik. Tegelikult kirjeldaksin teda üldjoones kuuleka naisena, kes mässab ainult aeg-ajalt. Ma ei ole, pole kunagi olnud, vägivaldne.