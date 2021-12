Legendaarse Kohala TV eestvedaja Risto Kongi: kunagi on plaanis ka Peeter Võsaga väike intervjuu ära teha 

Lääne-Virumaal Rakvere vallas asuv Kohala on pisike küla, kus elab pisut üle 140 inimese. 7,9 ruutkilomeetrisel pindalal pesitseb ka mees, kes paljude jaoks kandi kaardile kandis. Risto enda väitel on kodukant „vaikne, rahulik, selline tagasihoidlik.“ Mehe sõnul ei pruugi aga külaelanikud teda teadagi. Kui, siis ainult telesaadete kaudu, milles ta on käinud. Tema elutööd on kajastanud näiteks nii „Suvesangarid“ kui ka „Märgatud Eestis“.