ÜLLATUS? Selgusid „Eesti laulu" viimase veerandfinaali saatejuhid 

Kolmel laupäeval on „Eesti laulu“ veerandfinaale juhtinud erinevad muusikud, kes on käinud Eurovisionil Eesti lippu kõrgel hoidmas. Sel laupäeval on saatejuhtideks taas uus paar – Getter Jaani, kes esindas Eestit 2011. aastal looga „Rockefeller Street“ ja Jüri Pootsmann 2016. aastal looga „Play“.