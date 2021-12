Grimes kritiseerib uues laulus oma lapse isa Elon Muski? 

33aastane artist laulab oma uues palas „Player of Games“ („Mängude mängija“), et on armunud maailma suurimasse mängurisse. „Aga tema jääb alati armastama mängu rohkem kui mind.“ NDTV.com märgib, et enne 27aastaselt miljonäriks saamist tegeles Musk (50) videomängude loomisega.

Kahtlust, et Grimesi uus laul räägib tema poja X AE A-12 isast, süvendab New York Posti teatel veelgi rida: „Purjeta aga külma kosmoseavarusse, isegi armastus ei suutnud sind paigal hoida.“ SpaceXi omanik tunnistas sügisel, et tema töö oli peamine põhjus, miks ta Grimesist lahku läks. „Peamiselt on asi selles, et mu töö SpaceX-s ja Teslas nõuab minult ennekõike Texases olemist või välismaal reisimist, aga Grimesi töö on peamiselt Los Angeleses.“