Olavi Pihlamägi: „Sedavõrd puhast eurolugu kui Anna Sahlene'il pole „Eesti laulul“ pikka aega olnud. Kahjuks oli see veidi ettearvatav ja ehk vanamoelinegi.“ 

JUUBELDAVAD: Õnnelik viimane poolfinaali pääsenu Merilin Mälk, tema plaadifirma Universal Music esindaja Leen Kadakas (vasakul) ning mänedžer Lennart Leedu. Foto: Martin Ahven

„Lootsin, et see läbinisti ingliskeelsete laulude voor on ehk tummisem eelmistest, kuid paraku pole supipoti põhjast veel rammusamad tükid kulbile sattunud,“ lausub Eurovisioni-ekspert Olavi Pihlamägi pärast „Eesti laulu“ kolmandat veerandfinaali pettunult. „Ehk viimane veerandfinaali voor annab lootust? Muide, ma nägin unes, et neljandas veerandfinaalis kohtan taas Sven Lõhmust.“ Pihlamägi unenägu võib juhtumisi ka täide minna, sest Lõhmusel on koroonapauside aegu erakordselt jõuline loomepalang tekkinud.