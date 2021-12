„EESTI LAUL“ | Poolfinalist Merilin Mälk: leidsin sellest loost emotsiooni, mis minuga pool aastat tagasi kaasas oli 

„Eelmisel aastal ma tundsin, et ei tea, kas tahan „Eesti laulul“ uuesti osaleda või mitte. Aasta lõpus mõtlesin, et 2022. aastal ju võiks. Siis helistas mulle Karl-Ander Reismann ja ütles: „Kuule, mul on sulle lugu!“,“ räägib lauljatar Merilin Mälk, kes võitles omale laupäeval välja koha „Eesti laulu“ poolfinaalis.