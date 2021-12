Harry ja Meghani tütar Lilibet sai pooleaastaseks - mida me temast teame? 

Elizabeth II lapsepõlveaegset hellitusnime ja Harry kadunud ema nime kandev lapsuke tuli ilmale 4. juunil Santa Barbara Cottage Hospitalis, mis ei asu kaugel Sussexite kodulinnast Montecitost. Juulikuisel aiapeol tunnistas Harry teise noore isa Ed Sheeraniga vesteldes, et kahe lapse isana - esikpoeg Archie on kahe ja poolene - on elu juba paras žongleerimine. Kuid teisele külalisele öelnud prints, et väike Lili on väga rahulik laps, vahendab People. „Seni on meil väga vedanud.“ Archie seevastu traavivat hullupööra ringi.