Muusik Koit Toome: mu südamesoov on see, et elu hakkaks vaikselt normaliseeruma ja pandeemia hakkaks tasapisi taanduma 

Koit Toome perekonnas on kuusk juba püsti ning jõulumeeleolu täies hoos. „Sellel aastal olen jälle rohkem kodus, kui tavaliselt. Enamus esinemised on küll ära jäänud, aga lähme Uku Suviste ja Jaagup Tuisuga vähemalt jõulutuurile, proovime anda 11 kontserti üle Eesti. Praegu ei ole õnneks ka märke, et see tühistada tuleks. Teist aastat ära jätta ei tahaks,” nendib Koit, et too tuur pidi toimuma juba eelmisel aastal, kuid pandeemia tõttu jäeti see ära.